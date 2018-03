O modelo em vigor é misto, ou seja, alimentado com recursos públicos e privados. A distribuição da verba pública se dá via Fundo Partidário e horário eleitoral gratuito. Os recursos privados originam-se de doações de pessoas e de empresas.

É mantido basicamente com dinheiro do orçamento anual da União. A verba é distribuída mensalmente aos partidos, sendo 5% em partes iguais e 95% na proporção dos votos obtidos pelas siglas na última eleição para a Câmara.

A Lei 9.504, de 1997, permite que empresas façam doações até o limite de 2% do faturamento bruto do ano anterior à eleição.

ADI 4.650, de 2011

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) em 2011 para que sejam declaradas inconstitucionais e proibidas as doações de empresas e revistas as regras para as contribuições de pessoas físicas. A ADI recomenda que o Congresso defina limites para as doações individuais e para o uso de recursos próprios dos candidatos.

Como está

Até abril de 2014, seis ministros do STF votaram a favor e um contra. O ministro Gilmar Mendes pediu tempo para analisar o processo e, desde então, o julgamento está parado.

PEC 352, de 2013

Elaborada por um grupo de trabalho da Câmara coordenado pelo ex-deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), a proposta de emenda à Constituição (PEC) reúne uma série de medidas, como o fim da reeleição e do voto obrigatório. Quanto ao financiamento, mantém a possibilidade de doações privadas e não define limites. Por esse motivo, foi apelidada pelos críticos de "PEC da antirreforma".

Como está

Em fevereiro, o plenário da Câmara decidiu aceitar a análise da PEC e instalou comissão especial para discutir o tema, que tem prazo de 40 sessões para concluir o trabalho.

Eleições Limpas

Projeto de Lei nº 6.316 de 2013, que tem o apoio de 110 entidades da sociedade civil, sob a liderança da OAB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE). Proíbe o financiamento empresarial, cria um fundo de campanhas com recursos do orçamento da União e admite doações de indivíduos (até R$ 700 por pessoa).

Como está

Mais de 600 mil eleitores já assinaram o projeto de iniciativa popular. A meta é repetir o feito da Lei da Ficha Limpa e conseguir 1,6 milhão de assinaturas para forçar a votação e aprovação.

Fonte: A reforma política e o financiamento das campanhas eleitorais, de Wagner Mancuso, artigo preparado para livro sobre reforma política organizado pela Fundação Perseu Abramo.