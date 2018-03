Se o abrigo fosse uma prisão, Paula seria uma detenta reincidente. Mas não pelo mesmo crime. Ao contrário da primeira vez em que buscou a Casa atrás de socorro, não estava com edemas pelo corpo — embora a sequela no olho permanecesse ali, para lembrá-la das agressões passadas. Da última vez, recorreu ao abrigo para interromper a tortura psicológica.



Formado em Direito e servidor público federal, o então companheiro de Paula havia optado por uma nova estratégia de violência - que não deixa marcas na pele, mas que dificilmente serão esquecidas.

— Me xingava de negra, desgraçada, vagabunda, pobre. Fazia questão de dizer que eu precisava dele para tudo — lembra ela, que abandonou o emprego e a cidade natal para acompanhar o marido, transferido para Porto Alegre.

Paula só pôde voltar ao abrigo porque assegurou às funcionárias do Viva Maria que havia mantido em sigilo o endereço da casa. Chegou lá pela mesma porta de entrada da primeira vez, a Delegacia da Mulher. Mas preencheu requisitos diferentes na ficha cadastral: estava sem usar cocaína, com um filho a mais nos braços e um diploma universitário em Serviço Social.

Fora as tarefas diárias compartilhadas, como limpeza da casa e cuidado das crianças, Paula quase não convive com as outras moradoras do abrigo, sequer divide a sua história. Reclama do tratamento igualitário oferecido pelas funcionárias, que, segundo ela, é balizado pelas mulheres que apanharam a vida inteira e que repetem a violência com os próprios filhos.

— É como se eu fosse parecida com elas, então falam igual comigo e com meus filhos. Falam alto, são grosseiras.