Agredida pelo companheiro durante anos, foi no abrigo Viva Maria que Rosane sofreu a maior pancada. Em uma conversa ao pé do ouvido, o filho de 11 anos contou para a mãe que era espancado pelo padrasto na ausência dela.

— Mãe, quando tu saía, ele batia de facão, me dava de fio. Quando subia os vergão, ele botava gelo para tu não notar — confessou a criança.

Após a revelação, Rosane chorou por dias consecutivos. Ela já tinha conhecimento das humilhações que o garoto e os três irmãos sofriam e do medo que sentiam do padrasto, mas só se deu conta da gravidade da violência com a reaproximação com os pequenos que o exílio lhe proporcionou.

— Meu filho contou para um amiguinho que eu não gostava dele. Tô tentando mostrar para eles que eu gosto — lembra, com a cabeça baixa e um tique nervoso, a boca puxando sempre para o mesmo lado.

Certa vez, o mesmo filho de 11 anos entrou no quarto do casal para falar com a mãe. Foi recebido com um tapa na lateral do rosto. Ficou dias sem conseguir ouvir daquele lado. O mais comum, entretanto, eram os xingamentos.

— Tu é vagabundo. Tu vai ser ladrão, porque tu é analfabeto — berrava o agressor para os meninos, todos com idade entre sete e 13 anos. — Mortos de fome, parem de comer — dizia nas refeições e mandava a mulher retirar a comida da mesa.