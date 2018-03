Foi de um jeito que não se bate nem em cachorro. É assim que Giovana descreve a primeira vez em que apanhou do então companheiro. No abrigo, já sem hematomas, as marcas da violência aparecem escancaradas no reflexo do espelho: ali estavam os 24 quilos adquiridos para ficar menos atraente e, dessa forma, evitar o ciúme doentio do ex-marido.

Giovana conheceu a vida adulta cedo. Aos 12 anos já estava casada. Com 17, tinha duas filhas. Quando encontrou o segundo homem de sua vida, casou-se após algumas semanas.

— O primeiro nunca teve ciúme. Achei o máximo alguém ter ciúme de mim, então me entreguei — lembra ela.

Com a entrega, vieram os primeiros tapas. Frutos daquilo que se tornou obsessão. Foi o ciúme que fez Giovana deixar o emprego, evitar sair na rua e parar de falar com amigos, além de engordar mais de 20 quilos.

Na primeira vez em que foi agredida, estava grávida de sete meses. O marido achava que não era o pai do bebê:

— Quando acordei, estava dentro de casa de novo, com o rosto deformado, nariz quebrado e ele pedindo desculpas.