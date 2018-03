Duas em cada 10 retornam aos agressores

Nem todas resistem ao confinamento. Duas em cada 10 mulheres que passam pelo abrigo, em média, voltam para os agressores. A assistente social Saionara Santos Rocha admite que a situação é frustrante. Após cinco anos lidando diariamente com os dilemas de mulheres agredidas, aprendeu a aceitar quando elas ainda amam seus companheiros. E adotou o discurso da liberdade, que costuma funcionar:

— Você está aqui não para se separar, está aqui para não morrer — aconselha.

Além de abandonar a antiga vida, as abrigadas têm de obedecer a regras rígidas quando entram na Casa. Todos os celulares ficam dentro de um cofre do início ao fim da estadia, as ligações do telefone fixo são monitoradas, as saídas têm de ser autorizadas, as refeições têm horário determinado, e a limpeza do abrigo é compartilhada. Os filhos e o prório quarto, com banheiro anexo, são responsabilidades individuais.

Nos 23 anos de existência, a Viva Maria recebeu 1,1 mil mulheres. Dentre elas, uma morreu enquanto estava abrigada. Assunto que ninguém por lá gosta de comentar, mas que está guardado em reportagens de jornais. A morte de Taís Regina dos Santos, em abril de 2012, tornou mais rígida a política da Casa de Apoio Viva Maria.