O líder da banda não faz shows dos Engenheiros do Hawaii desde 2008. De lá para cá, gravou um CD e DVD do duo Pouca Vogal, ao lado de Duca Leindecker, e lançou cinco livros. Atualmente, segue em turnê do álbum solo Insular ao Vivo – show que o compositor leva ao Opinião, em Porto Alegre, no dia 5 de março. – O nome Engenheiros do Hawaii é meu, só não usei no Insular por não ter uma banda fixa me acompanhando nele. Nos próximos anos, fico na estrada com esse trabalho, depois não sei qual será o próximo passo – conta Gessinger.