O sucesso da estreia estava ameaçado por dois problemas: a hipótese de chuva e a concorrência da transmissão ao vivo do festival Rock in Rio, que começaria na mesma noite e era apregoado pela imprensa como "o maior festival de música desde o Woodstock".

Por conta do risco de temporal (que não se confirmou), os shows, que seriam no terraço, foram abrigados no auditório da faculdade. Para entrar, era necessário pagar uma contribuição espontânea, sem controle do número de pagantes. Mas quem esteve lá lembra que centenas de pessoas ignoraram os shows de bandas como Iron Maiden e Queen na TV para ver os Engenheiros tocarem uma série de música próprias (jamais gravadas pelo grupo), covers bem-humorados de Lady Laura (de Roberto Carlos) e de Rebelde sem Causa (do Ultraje a Rigor) e debochadas versões dos jingles publicitários do biscoito Sem Parar e do extrato de tomate Elefante.

– Foi a melhor de todas as festas da faculdade – define Eliane Sommer de Almeida, então professora dos garotos.

Além dos cabelos modelados no Scalp, os integrantes vestiam bombachas e camisas havaianas. Para Gessinger, o repertório e o visual inusitado refletiam o espírito da época, um Brasil que saía da ditadura militar – no mesmo mês, o Colégio Eleitoral fez de Tancredo Neves o primeiro presidente civil após 21 anos de ditatura:

– Era o início da abertura política e o new wave estava acontecendo. Era quase que um desbunde, do tipo "vamos ser mais leves, mais divertidos", de quem via a perspectiva das coisas melhorando.

Humberto Gessinger canta parte do repertório do primeiro show