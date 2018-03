Técnico: Miguel Herrera

5-3-2

Número

O técnico Miguel Herrera insiste que o objetivo do convidado México é estragar a festa dos sul-americano no Chile e conquistar sua primeira Copa América. No entanto, a prioridade da Federação Mexicana é outra, a Copa Ouro, organizada pela Concacaf, entre 7 e 26 de julho. Por isso, estrelas como Chicarito, do Real Madrid, Hector Herrera, do Porto, e Giovanni dos Santos, do Villarreal, não pisarão em solo chileno. O México que disputará a competição sul-americana pela nona vez é um time B. Não quer dizer que não tenham "europeus". Além de Rafa Márquez, do Hellas Verona, o goleiro Jesús Corona, do Twente-HOL, o meia Javier Aquino, do Rayo Vallecano-ESP e o centroavante Raúl Jiménez, do Atlético de Madrid foram chamados. São os únicos estrangeiros de um grupo garimpado no futebol do país.Contratado em outubro de 2013, na véspera da repescagem para a Copa do Mundo, Miguel "Piojo" Herrera, como é conhecido, não só classificou o México como foi responsável por uma campanha digna no Mundial. Na primeira fase, empatou em 0 a 0 com o Brasil e, nas oitavas, deu muito trabalho para a poderosa Holanda, que só venceu nos acréscimos e com um pênalti cavado por Robben. O temperamento sanguíneo do técnico de 47 anos ao lado do campo conquistou os mexicanos.Mudaram a maioria das peças, mas o sistema tático do México continua o mesmo da Copa do Mundo. Os laterais no Mundial, Aguilar e Layún, no entanto, eram mais ofensivos e técnicos do que Flores e Velarde, o que deve tornar o time ainda mais cauteloso, na espera do adversário para surpreender em contra-ataques. Por outro lado, atua apenas com um "volante volante". Fabián e Montes são meias ofensivos.9ª participação do México, como convidado, na Copa América. Os melhores desempenhos foram vice-campeonatos em 1993 e 2001.