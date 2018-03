cicatriz começa no pescoço e desenha o corpo de Pablo por mais 14 centímetros, tórax abaixo. Não são todos que podem vê-la. Reserva a surpresa para os pacientes que, aflitos, remanescem na lista de espera por um novo coração. O médico, residente em cirurgia cardíaca, é, ele próprio, um transplantado. Hoje, como uma prova viva da esperança, ajuda aqueles que estão enfrentando o mesmo problema pelo qual passou, 11 anos atrás.

Uma ressonância definiu tudo. No hospital para investigar uma pneumonia, aos 18 anos, acabou por descobrir uma doença cardíaca congênita: a displasia arritmogênica de ventrículo direito, responsável por 20% das mortes súbitas cardíacas em pessoas com menos de 35 anos. O tecido muscular do órgão se transforma em gordura, alterando sua forma e tornando irregular e insuficiente a frequência dos batimentos.

O diagnóstico, decretado no último ano da escola, interrompeu seus planos de fazer vestibular para Medicina, um desejo de criança. Sempre quis ser médico. Entre os cinco anos em que permaneceu no aguardo por um coração que pudesse substituir o seu, tornou-se um fiapo humano: media 1m81cm e pesava 58 quilos. A ligação que salvou sua vida veio em dezembro de 2003.

— Era muito delicado ter de esperar a morte de alguém para eu poder viver. Achava aquilo uma baita sacanagem. Até que passei a ver a situação de outra forma: eu emprestaria meu corpo para que alguém pudesse continuar vivo, dentro de mim — diz ele, com gratidão ao doador, de quem só sabe sexo e idade: um homem de 27 anos.

Quando ganhou alta, Pablo anunciou à equipe do Instituto de Cardiologia (IC) que recuperaria o tempo perdido de estudos até ser aprovado em Medicina. Conseguiu, dois anos depois. No fim da faculdade, foi estagiar no mesmo hospital que o acolheu durante a fase difícil, onde participou de vários casos cirúrgicos, mas sem a sorte de presenciar um transplante do porte do seu. Até o último dia de treinamento.