regório tem 78 anos e vive praticamente isolado em uma casa escondida no pequeno Balneário Pinhal, no Litoral Norte. Não abre mão de morar em um lugar onde possa escutar o barulho do mar, embora seu ouvido direito não funcione. O som lhe acalma as vozes que parecem vir do além quando ele entra em crises de depressão, agravadas desde que a mulher morreu, dois meses atrás. Já devia ter se habituado à morte: perdeu as contas de quantos amigos foram silenciados durante a ditadura militar, da qual é um sobrevivente.

O homem de pele negra e cabelos esbranquiçados se atrapalha com a memória. Diz que tem uma deficiência mental e didática — declarou-se semianalfabeto à Comissão Estadual da Verdade, criada para apurar e revelar as graves violações a direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988. Da infância pobre em São Borja, tornou-se um veterano da Guerrilha do Caparaó, a primeira a atemorizar a ditadura (entre 1966 e 1967), e um dos protagonistas da fracassada tentativa de sequestro do cônsul americano Curtis Cutter, em Porto Alegre, no início da década de 1970.

Desiludido com o suicídio de Getúlio Vargas, a quem considerava um deus, Gregório deu início à militância política. Engajou-se no movimento estudantil, embora não frequentasse o colégio — jornais e revistas eram sua fonte de instrução. Passou a apoiar o PCdoB e, em seguida, a integrar o Movimento Revolucionário 26 de Março, grupo de esquerda cuja proposta era deflagrar uma luta armada nacional para a derrubada do regime militar.

— A gente estava preparado para a morte, porque é o que acontece quando homens armados são postos frente a frente. Mas não para ser preso. Não da forma que foi — lembra.

Gregório já havia cumprido pena de dois anos e meio pela participação na Guerrilha do Caparaó, e não lembra de ter sido machucado. Solto, voltou à ativa. Tratado pelo codinome de Fumaça, estava em São Paulo quando foi detido pela segunda vez, em uma armadilha. Havia sido convocado para comparecer a um "ponto" (a gíria que designava um encontro secreto), mas ao chegar deparou com uma equipe do Departamento de Ordem e Política Social (Dops) preparada para dominá-lo. As agressões começaram ali, no chão, com coronhadas, socos e chutes.