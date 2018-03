izem que é difícil não apelar às forças superiores do universo quando se está passando por problemas de saúde. Católicos, Germano e seus pais já haviam batido na porta de terreiros, consultado pais-de-santo, rezado a outros deuses — aos 17 anos, sua juventude seria comprometida por um câncer raro?

Germano tinha sarcoma de Ewing, tumor maligno e perigoso que, no mundo, acomete apenas 200 pessoas por ano. Submeteu-se a quatro sessões de quimioterapia para regredir o câncer na perna direita e tornar possível uma cirurgia de remoção. Respondia bem ao tratamento traçado para combater a doença que lhe suspendeu os estudos em Estância Velha e as noites de farra em São Leopoldo, onde a irmã morava. No hospital, porém, os médicos constataram que o sarcoma já abraçava as veias, impedindo a circulação do sangue — o que não fora detectado nos exames. O cirurgião interrompeu a operação e alcançou aos pais a autorização para amputar, com recomendação de que assinassem. O pai disse:

— Não. Quem vai decidir isso é ele.

​

O adolescente fora alertado sobre o risco de ficar sem o movimento do pé direito. Mas não sobre despertar com uma parte do corpo a menos. Ao receber a notícia de que a perna não tinha salvação, o menino forte se entregou ao choro, inconformado, querendo voltar a acreditar no diagnóstico tranquilo dos primeiros traumatologistas:

— Não era só uma distensão, um mau jeito?

A amputação foi marcada para a semana seguinte. Germano tinha sete dias para amadurecer a ideia de adentrar a maioridade como deficiente físico. Nesse meio tempo, a família, em busca de respostas, resolveu levá-lo a uma missa, que terminaria com uma sessão de bênçãos. Na hora de fazer seu pedido, o jovem preferiu ir além da força do pensamento e escrever um bilhete ao padre: “Vou perder a perna por causa de um câncer. Não queria que isso acontecesse. Mas, se eu perder, gostaria de aceitar isso da melhor maneira possível”.

— E então eu fui para a cirurgia e acordei resignado. Aquele bilhete foi um momento determinante — relata.