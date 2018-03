tio não se conformava em ver a sobrinha naquela condição. Pegou cera quente, passou nas pernas dela, esperou secar e puxou com força, como nas mais dolorosas sessões de depilação. Não fez nem cócegas. Era a confirmação de um diagnóstico que ninguém se permitia acreditar: aos 17 anos, Carolina estava paraplégica.

A garota estava dentro de casa quando sentiu o tiro alcançar suas costas. Foi o cúmulo do amor patológico que um rapaz, dois anos mais novo, nutria por ela. Não fosse "dele", Carolina "não seria de mais ninguém".

Aos seis meses de namoro, "o outro" (Carolina se refere a ele assim, sem jamais dizer o nome) já impunha pequenas violências, embora nunca tenha batido nela. Não admitia que Carolina andasse a pé, sozinha, da parada do ônibus até a casa, um trajeto de menos de 400 metros. Era inadmissível, para ele, que ela fosse à padaria desacompanhada. No ônibus, fazia escolta para que ninguém encostasse na namorada. Quando a mãe recebia visita de algum amigo, "o outro" a trancava no quarto.

— Eu era uma menina cheia de vida e aquela situação estava me cansando, o que abriu uma porta dentro de mim para que eu começasse a gostar de outro — conta ela, hoje aos 33 anos.

​

Marcelo era colega de trabalho e já dava sinais, há algum tempo, de que, se Carolina fosse solteira, ele toparia ultrapassar a linha da amizade. Todos os dias, chegava com um presente — um chiclete, que fosse. Descobriu nele o homem ideal. O carinho que dava a ela supria o não carinho que recebia "do outro".

A decisão lhe pareceu natural: terminou com o namorado e, sentindo-se livre, imediatamente se rendeu ao novo romance. Não sabia, no entanto, que a relação duraria apenas quatro dias.

No domingo de Páscoa, deixou-o dormindo e foi ao mercado comprar ingredientes para o almoço. Foi a última vez que caminhou. Na volta, deixou as compras em cima da mesa da cozinha e entrou no banheiro. A sombra do ex-namorado lhe palpitou o coração de pavor.

— Vi que ele estava armado e me assustei, porque ele sabia atirar. Aprendeu com o pai, aos sete anos. Mandei ele ir embora. Não queria que Marcelo soubesse do que estava acontecendo.

Não adiantou. Ele acordou ao ouví-la, em pânico, trancar todas as portas e janelas. Desatinada, acabou esquecendo de uma: a do quarto. Foi quando "o outro" voltou e a fez refém, com uma arma apontada na testa, exigindo o amor que ela não mais estava disposta a dar. Em uma decisão pouco pensada, Carolina conseguiu se desvencilhar dele e correu. Ele atirou.

Com uma bala na coluna, ela caiu e fechou os olhos para não presenciar o que já pressentia: Marcelo levar dois tiros e morrer na hora. Em seguida, o atirador se matou, não sem antes escrever uma carta: "Perdão. Amava a Carolina e estava sofrendo".