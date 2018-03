Carlena não quer ser tratada como coitadinha, tampouco como super-heroína. Mas, mesmo sem querer, acaba inspirando outras pessoas. Em julho, vai lançar um livro sobre sua história de vida, um antigo sonho. Embora não acredite muito nessas coisas transcendentais, ela faz jus ao nome que recebeu dos pais. Carlena, segundo os livros esotéricos, tem um significado: "Aquela que é forte".

Forte o suficiente para encarar a mesma casa onde morava com os pais, em Gravataí, quando saiu do hospital, em junho de 2001. Não pretende sair do recanto familiar onde coleciona memórias. Com a ajuda de Cris, sua assistente 24 horas, redecorou as paredes com quadros e porta-retratos. É Cris quem auxilia Carlena a sair da cama e sentar na cadeira motorizada — e também a se emperiquitar.

"Cris, o blush. Cris, a base. Cris, agora o batom. O rímel, por favor, Cris." São alguns dos pedidos que a ajudante mais recebe. No Hospital Sarah Kubitschek, um centro de reabilitação para deficientes físicos que frequentou por dois meses, em Brasília, Carlena aprendeu a se maquiar sozinha, com um adaptador. Sente-se bonita, confiante, sensual. Em janeiro de 2012, participou de um ensaio fotográfico com Paulo, com quem namora há cinco anos, que virou até exposição, com o título Mulher, Linda e Tetra.

Os dramas comezinhos afetam Carlena tanto como acontece com quem não é cadeirante. Porque é isso que, no fim das contas, define os humanos, todos, os que andam com as pernas e os que andam com as rodas: sofrer e se recuperar.

— Nem sei conviver com pessoas que reclamam muito da vida, porque acho chato.