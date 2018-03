o atrair olhares tortos de curiosidade ou estranhamento, Berta só conseguia se fazer uma pergunta:

— Será que todo mundo me enxerga como se eu fosse feita de retalhos?

Não havia nada de contagioso em relação ao seu corpo, modificado por uma queimadura severa, que transformou 75% da sua pele em cicatriz. Tinha nove anos e brincava na frente de casa com o irmão de seis. Na adrenalina de fazer algo proibido, decidiram criar uma bombinha caseira. Quando Berta riscou o palito de fósforo dentro de uma latinha de verniz, a explosão beliscou de leve o braço do irmão, mas a abraçou por inteiro.

— Foi uma queimadura tão extensa e profunda que meu cérebro apagou a dor — diz ela.

Alertada de que algo grave havia acontecido, a mãe desceu as escadas correndo, pegou a primeira toalha que viu em um varal e abafou o corpo da filha, tomado pelas chamas. Berta ficou um mês internada no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, onde recebe tratamento até hoje, 25 anos depois do acidente, do qual se lembra data e hora: 4 de dezembro de 1989, 13h30min.

Uma malha compressora utilizada para evitar queloides virou um anexo do corpo de criança. Teve de, assim, voltar a encarar a escola. Antes de as aulas da quarta série terem início, a mãe fez uma reunião com os professores para que eles orientassem os pais dos coleguinhas: naquela sala de aula haveria uma menina que se recuperava de um acidente e que precisava de carinho.