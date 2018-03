rtur amanheceu tomado por uma felicidade nervosa naquele 9 de março de 2015. Acordou cedo, antes das 6h, tomou banho e olhou com gratidão para a irmã e para o primo, igualmente fardados de aventais assépticos. Eles estavam prestes a devolver ao menino o ar que lhe vinha sendo roubado desde o nascimento, 11 anos atrás.

A equipe médica, ao entrar na sala de cirurgia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, onde faria o 36º transplante pulmonar entre pessoas vivas no Brasil, ouviu a súplica de Dionísia, uma mãe cansada da rotina hospitalar:

— Cuidem bem dos meus filhos, por favor. São os únicos que me sobraram.

A fibrose cística que deteriorou o pulmão direito de Artur e comprometeu severamente o esquerdo, condição que não lhe permitia andar cinco passos sem cansar, é a mesma doença que, no contrassenso da vida, silenciou dois filhos de Dionísia e José, ambos comerciantes em Santa Cruz do Sul. Cássio, o primogênito, não chegou a completar cinco meses de vida. Túlio, autista, morreu aos 14 anos, sem que a possibilidade do transplante tivesse sido cogitada.

Ninguém queria o mesmo destino para o caçula, que assistiu ao irmão perecer e se tomou de tristeza e de medo da morte.

— A gente inventou que Túlio havia morrido do coração, mas tenho certeza que o Artur não acreditou — relembra Débora, a irmã doadora.

​

Colocar Artur em uma lista de espera por doador anônimo era inviável. A situação era clara para o cirurgião torácico José Camargo, chefe da equipe médica que realizou a tripla operação — uma jornada de 12 horas.

— A dificuldade de se conseguir doadores de tamanho compatível com aquela mirrada caixa torácica tornou evidente que não viveria tempo suficiente para esperar — disse o médico, que relatou o caso em uma de suas colunas no caderno Vida, de ZH.

Foi a dentista de Dionísia quem acendeu uma luz de esperança na família Müller. Comentou sobre uma conhecida que havia sido submetida a um transplante de pulmão graças à doação de dois irmãos, que continuavam vivos e com saúde. Dionísia e José procuraram a Santa Casa — e a confirmação de que o transplante intervivos era possível foi recebida com euforia. Não sem o lamento de não haverem sabido disso antes de se tornarem irreversíveis as situações de Cássio e Túlio.