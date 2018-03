Uma cicatriz é a herança indesejada de uma brincadeira infantil, um espelho nefasto com o qual se tem de aprender a conviver, responderia Berta Schirmer, uma das personagens desta reportagem sobre pessoas que carregam no corpo as marcas de dramas e tragédias particulares. Dói mais apenas senti-la e não poder vê-la, diria Luis Fernando Dornelles, um exemplo de que o tamanho do corte na pele é, não raro, o menor dos problemas.

Provocadas por acidentes, doenças, crimes e outros tipos de violência, cicatrizes representam, muitas vezes, uma interrupção, uma ruptura na trajetória de quem as levará dali em diante. A vida se divide entre antes e depois da cicatriz para Germano Hofler e Carlena Weber, que, na juventude, viram-se impedidos de andar com as próprias pernas — o que não significa que, hoje, encarem o mundo com mágoa. Ambos são modelos de motivação.

Cicatrizes também podem significar recomeço, sobrevivência. Maria Vitória e Maria Esperanza, hoje com 9 anos, nasceram de novo quando uma cirurgia as separou, seis meses após o parto das siamesas. Artur está recém aprendendo a lidar com a incisão na lateral do tronco que lhe permitiu, aos 11 anos, começar a ser criança.

Nesta reportagem, você terá acesso a vídeos com depoimentos dos entrevistados e conhecerá outros três personagens: Carolina, vítima de um crime passional; Gregório, ainda hoje torturado pela memória dos tempos de ditadura militar; e Pablo, o residente em cirurgia cardíaca que, ele próprio um transplantado, só mostra para pacientes inseguros a cicatriz de 14 centímetros no seu peito.