Rua São Carlos, 753, esquina com a Rua Hoffmann, no bairro Floresta

Trata-se de um espaço de convivência instalado em um complexo com um pátio e dois prédios históricos datados dos anos 1920. Nesses edifícios, funcionam cerca de 20 escritórios de arquitetura e design, oficinas de bicicleta e as sedes de dois grupos de teatro. No local, há atividades que podem ser enquadradas em um destes quatro grandes temas: cultura, educação, negócios criativos e regeneração urbana. Cabem, nessa definição, shows, festas, performances, exposições, feiras e cursos, entre outras atrações

O bate-papo Conversa de Vizinho tem a cidade como foco, enquanto o Dia de Cultura Livre apresenta atividades de temáticas variadas, e o Tardes Brincantes é voltado às crianças. O Mingau é uma mistura de festa com bazar, que reúne gente de todas as idades circulando pelo espaço do Vila Flores

Às terças, os escritórios e as companhias sediadas no complexo abrem as portas para o público visitá-los e descobrir o Vila Flores em sua proposta de integração. Outra dica é a página do Vila Flores no Facebook, que traz a agenda completa de atrações que têm lugar por lá. Um porém: em julho, o espaço estará fechado para a reforma do pátio. A programação volta em agosto