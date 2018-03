Há produtos que têm a venda aquecida (e aqueles que ficam com a procura congelada) no período de calorão. Enquanto os aparelhos de ar-condicionado e ventiladores entram para a lista dos cinco produtos mais vendidos, os aquecedores caem para a lanterna.

A óbvia constatação do Sindicato do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) se traduz em percentuais: 98% dos ventiladores debandam das prateleiras nos três meses de verão.

No ranking dos mais procurados, também aparecem os itens para piscina e praia, as roupas de banho e o vestuário da coleção primavera/verão. O que demora mais para sair dos cabines são as calças jeans: a venda cai 20%, na comparação com o inverno).

Para além dos produtos previsíveis, uma surpresa: a tinta. Cerca de 60% das latas vendidas ao longo de todo o ano são comercializadas no período mais quente (entre setembro e março).

– É que são os meses menos úmidos do ano - explica o vice-presidente do Sindilojas da Capital, Arcione Piva.

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) preparou, a pedido de ZH, uma lista dos produtos mais e menos procurados no verão. Confira:

Sobem

Cerveja

Frutas e verduras

Água mineral

Sabonete

Inseticida

Carne sem osso

Caem

Sopas

Vinho

Chocolates

Pães e cucas

Rapadura e amendoim

Carne com osso (para sopas)