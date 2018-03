Quando a temperatura aumenta, cresce na mesma medida a necessidade incontrolável de se atirar em algum corpo d'água – piscina, rio, açude, lago, mar, não importa – em busca de um momento refrescante. E também disparam os números de afogamentos. Do começo da Operação Golfinho, em 19 de dezembro, até o dia 9 deste mês de janeiro, foram registradas 47 mortes nas águas gaúchas – um ritmo de três a cada dois dias.

O que nem todo mundo sabe é que a mortandade não está associada ao mergulho nas ondas do mar, imagem que primeiro vem à mente quando se pensa no veraneio. Os afogamentos ocorrem é pelo Interior do Estado, em pontos de água doce para os quais a população acorre quando o abafamento se torna insuportável. Das 47 mortes da temporada, apenas cinco aconteceram no oceano.

O que não quer dizer que ele também não exija cuidados. O major Julimar Fortes, coordenador de operações da Operação Golfinho, cita entre os pontos mais perigosos a foz do Rio Mampituba, a Praia da Cal, a Praia da Guarita e a Foz do Rio Tramandaí. Buracos e repuxo estão entre as causas dos afogamentos. Nos casos de água doce, um fator decisivo é que, diferentemente da praia, não costuma haver presença de salva-vidas.

– O risco existe em qualquer lugar que tenha água. O perigo está na imprudência – afirma o major.

Como se precaver

– Leve a sério a cor da bandeira. Quando ela está vermelha, significa mar revolto, com ondas e repuxo. Melhor não entrar.

– Prefira locais com salva-vidas. Consulte os profissionais sobre pontos críticos.

– No mar, não nade na área da corrente de retorno. Lembre-se que ela varia constantemente de lugar.

– Em açudes, rios, lagos, lagoas, tenha especial cuidado se a água for turva e não permitir ver o fundo. Pode haver ver pedras ou outros objetos perigosos, em caso de salto ou mergulho. Fique atento à correnteza e à profundidade.

– Não deixe crianças e adolescentes sem monitoramento. Eles podem menosprezar situações de perigo.

– Não nade à noite, devido à visibilidade prejudicada, e em locais de grande profundidade.

– Mantenha distância de redes de pesca.

– Se beber ou fizer uma refeição pesada, não mergulhe.