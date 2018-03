No segundo ano na primeira divisão, a Chapecoense mantém o projeto de mesclar jogadores de menor expressão com alguns com rodagem no futebol brasileiro. Principal jogador na campanha do ano passado, o meia Camilo permaneceu e será uma das peças essenciais do esquema do técnico Vinícius Eutrópio, assim como o zagueiro e capitão Rafael Lima. Se perdeu o centroavante Leandro Pereira para o Palmeiras, contratou Roger, ex-Sport e Ponte Preta, que chegou da Coreia do Sul para ser um dos artilheiros do Catarinense.