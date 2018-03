“O cianeto tem uma ação aguda, mas também provoca reações que vão aparecer ao longo do tempo, em seis, sete meses, porque causa micro lesões no organismo, principalmente no cérebro e nos pulmões."

médica do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest)

OSA MARIA WOLFF, médica do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (Cerest), que auxiliou no atendimento a vítimas do incêndio, relata que uma análise detalhada da fuligem acumulada na danceteria apontou mais de uma centena de substâncias tóxicas — 17 delas comprovadamente cancerígenas.

Desde então, o que mais preocupa a equipe de Rosa é a identificação de grandes quantidades de dioxinas na poeira preta e espessa que cobria o piso do estabelecimento. Dependendo do organismo e do nível de exposição, esses compostos químicos podem causar uma série infindável de problemas, por vezes, 15 a 20 anos depois.

Outro motivo de preocupação é o contato com o cianeto, o mesmo gás usado nos campos de concentração nazistas. Na Kiss, ele foi liberado com a queima da espuma instalada no teto e nas paredes da casa noturna. E foi a causa da maioria das mortes.