Para marcar o Dia dos Namorados, ZH apresenta três casais que desconhecem barreiras. Paulo e Shirley se apaixonaram quando imaginavam que tudo o que lhes restava de vida era a solidão da velhice. Daysi ama André por entre as grades do Presídio Central de Porto Alegre, em um relacionamento que tenta resistir a um cenário hostil. Renata conheceu Paulo em uma escola especial – os dois provam que pessoas com deficiência intelectual não estão, de forma alguma, impedidas de viver um romance. Como acompanhamento dessas três histórias, preparamos uma seleção de 10 livros, 10 filmes e 10 músicas sobre amores que enfrentam toda sorte de obstáculos.