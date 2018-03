– O apelo dos livros de Alice aos diretores parece ser a combinação de elementos nonsense com descrições visuais muito

No total, tanto Alice no País das Maravilhas quanto Alice Através do Espelho foram objeto de mais de 20 adaptações.

“Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer: uma vez ou duas ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele e ‘para que serve um livro’, pensou Alice, ‘sem figuras nem diálogos?’” (Tradução: Clélia Regina Ramos, 2009)

Das páginas para as telas

cuidadosas – afirma Neil Coombs, professor de Artes no Coleg Llandrillo Cymru, no País de Gales, e pesquisador das influências do surrealismo nas adaptações cinematográficas de Alice.

– As adaptações de mais sucesso, para mim, são aquelas que mantêm a incerteza fragmentada do original, em vez daquelas que procuram impor uma narrativa ou uma estrutura moral sobre a ambiguidade do texto original – opina.

À parte as adaptações mais conhecidas – notadamente as Alices de Walt Disney (1951) e de Tim Burton (2010) –, Coombs destaca três outras produções de nome Alice: a de 1966, de Jonathan Miller, a de 1988, de Jan Svankmajer, e a minissérie de 2009, do Sci-Fi Channel.