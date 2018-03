Sandra

vê a dor e a emoção do parto

O ciclo da vida: o que vê uma obstetra durante o parto

"Eu não vou conseguir! Não consigo!"

Sentada diante da gestante em prantos, no centro obstétrico, a médica Sandra Canali Ferreira, 54 anos, levanta a cabeça e afirma, com tom calmo, porém, firme:

– Vai conseguir, sim. Eu estou aqui para te ajudar.

Há três décadas, a médica auxilia gestantes a dar à luz seus bebês. Mesmo com experiência em testemunhar situações tão singulares, ela ainda se emociona a cada nova vida que toma nas mãos e entrega à mãe – tão recémnascida quanto seu rebento. Na sala de parto, observa diariamente a dor, a emoção e a alegria dessas mulheres.

– É sempre um momento especial. As gestantes têm medo, mas, de repente, o medo passa. No final, fica a satisfação de terem conseguido parir o filho – conta Sandra, que trabalha no Hospital Fêmina, em Porto Alegre.

Todos os anos, no Rio Grande do Sul, esse instante se repete 140 mil vezes. Na tarde de 18 de julho, no primeiro parto de seu plantão, Sandra teve de usar um fórceps e fazer um pequeno corte para facilitar a saída do bebê. Após cerca de uma hora, apesar das dificuldades e da desconfiança da gestante, mais uma vez, ela tomou em mãos um bebê recém-nascido e depositou-o no colo da mãe em êxtase.