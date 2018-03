Piloto de jato

vê o mundo a 1.000 km/h

Mais rápido que o som: o que vê um piloto da FAB

Na entrada de um dos hangares da Base Aérea de Canoas – uma área reservada onde ficam os caças F-5 do Esquadrão Pampa –, lê-se uma frase pintada na parede: “Os melhores são de caça, os melhores de caça são Pampa”.

Dali, diariamente, partem pilotos em missões de treinamento para se manterem afiados e fazerem jus à fama de grandes aviadores. O nível de exigência é tão alto que, quando voltam de férias, precisam passar por recondicionamento físico e técnico antes de voltarem a voar sozinhos.

– É um orgulho fazer parte desse grupo. Muitos pilotos sonham em vir para cá – conta um oficial-aviador lotado na base de Canoas (por razões de segurança, a FAB solicita que os pilotos não sejam identificados).

Do interior do cockpit, viajam a velocidades próximas a 1.000 km/h e, caso necessário, podem superar a barreira do som – equivalente a 1,2 mil km/h. Em uma missão de interceptação acompanhada pela câmera de ZH, o piloto voa perto de outro jato o suficiente para fazer sinais com a mão ao colega. Depois, realiza manobras na área de treinamento localizada no litoral gaúcho até se aproximar novamente do outro avião.

— A gente tem uma visão única lá de cima — diz o aviador.