Sandra, Michel e Wagner levam vidas diferentes com uma característica comum: o que veem todos os dias seria capaz de despertar emoções profundas e inesquecíveis na maioria das outras pessoas. A rotina de cada um, experimentada por outros, seria razão de temor, comoção ou asco – jamais indiferença. Todos os dias, a obstetra Sandra Ferreira é testemunha privilegiada do ciclo da vida ao auxiliar gestantes a darem à luz seus filhos. O eletricista Michel Rosa Pereira arrisca a própria vida ao escalar torres gigantes de alta tensão, e Wagner Gonçalves corre por horas a fio recolhendo parte da montanha de lixo produzida por 1,4 milhão de pessoas em Porto Alegre.

Para colocar você na pele de personagens como esses, ZH acompanhou uma fração da rotina deles e registrou os principais momentos com o uso de uma câmera portátil que reproduz o ponto de vista de cada um. Outros três personagens fazem parte da série de vídeos A Vida que Eu Vejo: um jogador de futebol americano, um piloto de caça da FAB e um juiz de futebol de várzea. A câmera revela um mosaico de experiências humanas: a dor e a alegria de um parto, a tensão e o companheirismo de quem arrisca a vida no trabalho, a devoção a um esporte para além dos limites físicos e psicológicos.

Nem sempre é fácil fazer esse tipo de registro. É impossível, por exemplo, colocar uma câmera no topo do capacete de um piloto de F-5 – o espaço no interior da aeronave é tão apertado que a cabeça do aviador fica a poucos centímetros da cobertura do cockpit.

Confira, a seguir, o que faz essas seis pessoas terem pontos de vista tão singulares.