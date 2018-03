Por volta das 10h de 29 de outubro de 2015, uma quinta-feira, Helena liga para Giuliano soluçando. Sem conseguir entender o que a mulher balbucia entre espasmos de choro, o técnico de informática pensa que ela foi vítima de um assalto.

– O que aconteceu? – preocupa-se.

Entre golfadas, Helena explica. Acabara de receber a ligação que esperavam há quase três anos. Era do juizado. Diziam que havia uma menina de pouco mais de três anos para conhecerem. Queriam saber se ainda estavam interessados.

Helena havia começado a chorar antes do fim da primeira frase. Assim que a interlocutora disse que era do fórum. Com as pernas amolecidas, sentou no chão pelo impacto da notícia. O coração de mãe já se acusava. Só podia ser a sua filha.

Marcam de se encontrar no oitavo andar do fórum, às 15h30min, para conversar com a equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude e receber mais informações. Chegam 10 minutos antes do horário, ansiosos para conhecer a filha gestada em pensamento por tanto tempo. Ao saírem, quase uma hora depois, têm os olhos marejados.

– Temos uma filha! – comemoram.

Caminham pelos corredores do fórum abraçados ao dossiê de 19 páginas que reúne as primeiras informações da menina.

– Ela tem três anos e oito meses!

– Ela é uma indiazinha!

– Ela nasceu com HIV, mas negativou!

– Ela é tão linda! – exibem, mostrando a página onde estão coladas duas fotos da menina.

Na primeira, aparece de chuquinha amarrada no alto da cabeça, com bochechas rosadas salientes. A segunda mostra sua silhueta em crescimento num vestido cor-de-rosa, com a boca encoberta por um copo de plástico.

– Ela gosta de se fantasiar de Cuca na escola e assustar os coleguinhas! – riem, como qualquer pai contando os feitos de seu rebento.