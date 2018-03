Giuliano sacode as pernas inquietas enquanto espera na calçada, protegido da chuva sob uma marquise, na Rua Siqueira Campos, no centro de Porto Alegre. Helena chegará em minutos com o carro para seguirem ao abrigo. São 13h40min de 5 de novembro de 2015, uma quinta-feira. O dia de conhecer a filha.

– Meu coração vai explodir – confessa o técnico de informática, procurando a mulher entre os carros.

Está se segurando para não chorar. Na véspera, enquanto falavam da expectativa, ele e a mulher lacrimejavam abraçados, sentados na cama do quarto lilás.

– Não sei como é ter um filho, mas a sensação que estou tendo de ter essa criança é impressionante – descrevia Giuliano, secando o rosto com as mãos.

Vinham chorando tanto nos últimos dias que Helena já tinha estabelecido uma meta: teriam que parar de chorar até as 10h daquela manhã.

– Senão, a gente vai chegar com a cara toda inchada e ela vai dizer: “Esses dois eu não quero, esses dois que só choram” – brincava, intercalando choro e riso.

Ansiosos, torciam para que a filha gostasse deles tanto quanto eles já gostavam dela.

– Só de ler o dossiê a gente já imagina que ela é a melhor criança do mundo. Pode não ser a melhor, mas é a nossa criança! Só não vai dar certo se ela não gostar da gente. A gente vai ter que a cada dia conquistar ela para que ela seja a nossa filha que a gente acha que ela já é – refletia Helena.

Ela estava indecisa sobre o que vestir nesse dia. Qual seria a roupa de mãe? Deveria ir mais arrumada, para que a filha a achasse mais bonita? Ou ir “escabelada” como de costume, para que ela já tivesse uma imagem mais real?

Quando chega para buscar o marido, Helena veste calça e jaqueta jeans. Na dúvida, amarrou o cabelo. As colegas da escola recomendaram que tirasse a borrachinha que prende o aparelho nos dentes, “para não parecer vampira”. Ela tirou.

Agora, a caminho do tão esperado encontro, agendado para as 14h30min no abrigo, conversam pouco. Helena cede lugar ao marido na direção. Durante o trajeto, cadencia o silêncio tenso dando batidinhas com a ponta dos dedos na perna direita dele.

Estacionam diante do abrigo em uma rua arborizada e silenciosa no bairro Partenon. Seguindo a nova política de casas lares, a residência gerenciada pela Fundação de Proteção Especial do Estado parece mais uma da vizinhança, sem fachada especial. Na chegada, Helena e Giuliano são recepcionados por educadores sociais, que se revezam em plantões para exercer funções de pai e mãe para as nove crianças e adolescentes que vivem ali. Assim que cruzam o portão, uma menina vem correndo para espiá-los. Seria ela?

Era, mas quando eles se aproximam, a pequena fica ressabiada e senta no colo de um monitor.

– Tu sabe quem são eles? – pergunta o funcionário do abrigo.

De vestido rosa da Polly, legging e botas da mesma cor, ela diz que sim com a cabeça. Helena pergunta se ela quer sentar no colo dela, e a menina se aproxima timidamente, recebendo deles um livro e um gatinho de pelúcia. Com os presentes nas mãos, pede para Helena contar a história do título: Amigos Improváveis. Todos estão um pouco envergonhados, tentando descobrir como estrear nos papéis de pais e filha.

– Tu já conhece a gente? – arrisca Giuliano.

Ela diz que sim, e sai correndo mais uma vez para os fundos do abrigo. Volta trazendo o álbum que recebeu dias atrás de monitores. O álbum com fotos de Helena, Giuliano e dos quatro gatos.

– Quem é esse?

– Meu pai.

– E essa?

– Minha mãe.

E assim, naquela tarde chuvosa, uma família nasce.