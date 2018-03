Giuliano e Helena reuniam no quarto vazio presentes recebidos de amigos e livros com histórias que pretendem contar à filha

O relato emocionado não é o único do grupo. Ao longo de toda a manhã, indignação e esperança se intercalam na fala dos participantes. Entre um depoimento e outro, a presidente do Instituto Amigos de Lucas, Rosi Prigol, avisa que o tempo médio de espera para quem quer crianças de zero a três anos está em oito anos. Se a longa espera por bebês já é imaginada, a dificuldade que outros candidatos com perfis mais amplos vêm enfrentando causa ainda mais espanto.

Um dos depoimentos emblemáticos é o de Sonia, uma morena sentada na primeira fila do auditório da Livraria Cultura.

– Queremos uma menina. No começo, colocamos no perfil até os seis anos de idade, mas aí a gente viu que estava demorando muito e acrescentou até os oito. Como faço curso de intérprete de Libras, coloquei que poderia ser surda, e poderia ter irmãos também. Mas estamos há seis anos esperando – conta a moradora de Cachoeirinha, ao lado do marido, Fabrício.

Ao ouvir a história, a presidente do Instituto perguntou se Sonia e Fabrício estariam dispostos a viajar para adotar uma criança. Inconformada com a demora dos processos de adoção em Porto Alegre, Rosi começou a contatar juizados da infância de outros Estados e criou uma espécie de “lista paralela” de adoções. Ao microfone, explica seu trabalho aos menos familiarizados.

– A gente foi muito criticada pelo fórum de Porto Alegre por buscar pais para as crianças disponíveis para adoção. Diziam que estávamos tentando furar a fila, que estávamos prejudicando o trabalho deles. Só que, de 2009 para cá, conseguimos 27 adoções fora de Porto Alegre pela nossa busca ativa. E em Porto Alegre neste ano foram 17 casos de adoção. É muito pouco. As crianças hoje nos abrigos são uma poeirinha embaixo do tapete que ninguém enxerga, elas não queimam colchão, não fazem rebelião. A gente tem que fazer alguma coisa enquanto sociedade.

Como exemplo de uma conquista, Rosi aponta para Rafael e Denise, sentados ao fundo do auditório, ao lado de seus dois filhos adotivos, de cinco e sete anos.

– Eles foram buscar as crianças em Divinópolis, Minas Gerais. Ficaram 15 dias lá e voltaram com as crianças. Nos outros Estados, os juízes pensam diferente: veem se a criança foi retirada (da família), chamam alguém que está na fila (da adoção) e aí corre junto processo de destituição familiar e de adoção. Aqui, eles esperam até o fim para destituir a criança – critica.

Por causa de seu trabalho para acelerar as adoções, o Instituto Amigo de Lucas foi convidado a participar de uma reunião com o Conselho Nacional de Justiça em Brasília, relatando sua experiência. Naquele sábado, Rosi convida aos participantes a colaborarem com uma vaquinha para ajudar na alimentação e na hospedagem de sua viagem, prevista para setembro.

– De alguma forma, chegou lá em Brasília essa nossa sementinha, acho que a gente abriu um caminho. Estamos começando a produzir o que queria, desacomodar aqueles que estão lá no seu cantinho acomodados, achando que são o máximo, e as coisas não acontecem. Eu vou para esta reunião representando o Rio Grande do Sul, no sentido de que a gente consegue fazer mais adoções do que o Judiciário daqui. Isso é ótimo, mostrar que uma ONG sem dinheiro pra nada, que não sobrevive com dinheiro do Estado, está fazendo melhor do que o Judiciário. Com respaldo lá de cima, as coisas vão mudar – discursa Rosi.

Apesar da fala otimista, Helena e Giuliano deixam o auditório desanimados. Ao ouvirem tantas histórias de casais esperando há anos por grupos de irmãos, pensam que nunca vão conseguir adotar.

– É uma espera injusta. Tem casais de um lado que esperam e tem crianças que estão esperando – revolta-se Helena.

Quando chegam em casa e reencontram o quarto vazio, pensam em desmontá-lo, transformar o espaço em uma sala de jogos e pegar mais 10 gatos para criar.

– Chega uma hora que cansa – frustra-se Giuliano.