Faz um ano que ingressaram na fila da adoção. Já passaram por 10 entrevistas com uma assistente social e uma psicóloga no Foro Central de Porto Alegre. Já leram o livro recomendado para entender as fases do processo: Adoção Tardia – Da Família Sonhada à Família Possível. Já terminaram de pagar todos os móveis do apartamento novo, num condomínio no bairro Guarujá, para onde se mudaram em novembro de 2010, depois de sete anos de namoro. O quarto infantil foi a primeira peça da casa a ser mobiliada, antes mesmo do quarto do casal. Eles próprios pintaram as outras paredes, mas para colorir de lilás o cômodo infantil contrataram um pintor. Queriam que tudo fosse perfeito, que não houvesse dívida pendente quando ela chegasse. Com o restante do apartamento ainda vazio, penduravam borboletas na parede para recepcionar a futura filha.

– Acho que uma criança seria bem feliz aqui – diz Helena, ao contemplar o quarto pronto.

Enquanto espera por um rosto que preencha o porta-retrato repousado sobre a estante do quarto vazio, o casal chama a hipotética filha de “Nathascha Kelly”. Um nome aleatório como imaginam que ela pode ter – e bem mais simpático do que 5120004277818, o número do processo que corre na Justiça. O código que avistam todos os dias na parte superior da geladeira, transcrito em canetinha azul, num ímã em formato de coração. Sua inscrição na fila da adoção.