"Dia histórico para o rock gaúcho", era o que prenunciava o 2º Caderno de 11 de setembro de 1985 sobre o festival Rock Unificado. Não era para menos: o show foi a semente que deu origem ao álbum Rock Grande do Sul, disco que colocaria o rock gaúcho no mapa da indústria musical brasileira. Trinta anos depois, relembre o momento que mudou a música do Estado.

Algumas logo se empolgaram com a possibilidade de assinar contrato com uma grande gravadora, outras, no entanto, não se convenceram tão facilmente. Os Replicantes, por exemplo, deram um chá de banco de uma hora no diretor artístico da RCA, Guti Carvalho, e impuseram – com sucesso – suas condições:

Esta última foi a única que não tocou no Rock Unificado, mas foi defendida por Claudinho Pereira por ser uma banda de vanguarda, com potencial para conquistar a crítica e ditar tendências.

Depois do show, Claudinho Pereira e Tadeu Valerio passaram à discussão das bandas que deveriam entrar na coletânea. O critério de seleção era o ineditismo e a capacidade do som das bandas em se adaptar ao novo rock que surgia nas rádios brasileiras dos anos 1980. As escolhidas foram Engenheiros do Hawaii, Garotos da Rua, Os Replicantes, TNT e DeFalla.

Com medo de que a gravadora pudesse forçar a barra para tornar as músicas mais comerciais, muitas bandas tomaram medidas para se proteger. A principal foi evitar fazer as gravações nos estúdios do Rio, onde ficavam os produtores conhecidos como mãos-de-ferro. Assim, Os Replicantes, Engenheiros do Hawaii e Garotos da Rua foram parar em São Paulo, onde o clima de liberdade era maior. Ao lado dos produtores Luiz Carlos Maluly e Reinaldo Barriga Brito. Já TNT e DeFalla ficaram no Rio, com produção de Joe Euthanázia e Torcuato Mariano, respectivamente. Biba Meira, baterista do DeFalla, conta que, em meio ao deslumbramento de ter sido descoberta por uma grande gravadora, a banda sequer pensou em negociar outro local de gravação:

– A gente foi direto para o Rio porque achou o máximo o convite!

Estimado por dar liberdade aos músicos e deles conseguir extrair seu melhor, Barriga acabou sendo figura central no rock gaúcho oitentista, gravando também os primeiros álbuns individuais de todas as bandas do Rock Grande do Sul, assim como do Nenhum de Nós.

– As bandas chegavam verdes, sem muito conhecimento técnico nem instrumentos com precisão para estúdio. Não tinham nada, era preciso construir do início. Mas nada era inventado, tudo saía muito naturalmente. E, quando havia algum conflito com a indústria, eu sempre ficava do lado dos aventureiros, porque só assim conseguia extrair alguma verdade deles para colocar nos discos – relembra Barriga.