São poucos os esportes com uma preparação psicológica tão intensa como a do salto com vara. Assim como na ginástica, o medo limita até os mais experientes saltadores. Livrar-se desse sentimento é decisivo para um bom desempenho.

Tudo começa com o chamado "ABC", que parece uma mímica do salto que virá. O atleta dá passos curtos, lentos, e simula o momento em que coloca a vara no chão para impulsioná-lo a mais de quatro metros de altura. Depois, começam os exercícios no colchão, com saltos após corridas de seis e 12 passadas - tudo antes de colocar o sarrafo. Aí, a distância que o atleta toma aumenta e ele dá de 16 a 18 passadas antes de saltar "para valer".

Não à toa o salto com vara é a prova do atletismo com mais longa duração. Os atletas precisam de tempo para preparar cada movimento. Há quem diga que a modalidade mexe tanto com a adrenalina dos praticantes que pode ser chamado de esporte radical. Coragem para "voar" equilibrado na vara de fibra de carbono é um componente decisivo para o sucesso dos atletas, ainda que os detalhes técnicos também sejam importantes.

- Os treinos de saltos são muito desgastantes, tanto para o corpo quanto para a cabeça. Não tem como saltar sem essa preparação psicológica - destaca Enir Borges Neto, da Sogipa, campeão brasileiro de menores.

