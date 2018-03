A forma com que o judoca agarra o quimono do adversário é o ponto de partida para encaixar bons golpes. Talvez por isso as lutas de judô sejam marcadas por intensas disputas em que as mãos dos atletas não param de se mover.

- A gente treina muito para chegar antes ao quimono do adversário. Significa fazer a pegada primeiro. Quando a gente não consegue, tem técnicas para "estourar a pegada", que é desfazer a pegada do adversário - explica Rafael Macedo, da Sogipa, campeão mundial sub-21.

Faz diferença o local em que a mão agarra o quimono e, também, qual mão é utilizada. Conhecer o rival e saber que tipo de pegada gosta de fazer é parte importante da estratégia.

Se em cima há uma ferrenha batalha com as mãos, embaixo os pés também trabalham. Movem-se com intensidade e buscam tocar o adversário para desestabilizá-lo. Podem até ajudar a distrair o rival.

- Às vezes o judoca ainda não conseguiu fazer uma pegada favorável e, depois de dar um toque embaixo, o adversário se desconcentra e dá a chance para fazer essa pegada - conta Rafael.

Uma vez que as mãos seguraram o adversário do jeito que o judoca quer, está aberto o caminho para os golpes certeiros que decidem uma luta.

