O que um atleta vê a sua frente enquanto se esforça para melhorar o desempenho? O que passa por sua cabeça em meio à rotina repetitiva que o leva à exaustão? Com o objetivo de responder a essas perguntas, ZH acompanhou treinos de seis modalidades olímpicas e prendeu câmeras aos esportistas para entender como eles percebem os movimentos.

Com os aparelhos amarrados às cabeças, peitos ou mãos dos praticantes, vê-se o esforço da amazona ao conduzir o cavalo, a altura desafiante do sarrafo enquanto o atleta do salto com vara se aproxima para ultrapassá-lo, ou o cansativo vai e vem do nadador que percorre a piscina em busca da melhor preparação.