A violência explode no Litoral Norte

Não é preciso explicar muito sobre o que se vive em Cidreira nos últimos meses. Em abril de 2015, uma chacina vitimou seis pessoas no Bairro Nazaré. Conforme a investigação policial, que resultou em uma grande operação meses depois, o crime foi cometido por uma facção criminosa de Porto Alegre na tentativa de estender seus tentáculos — com apoio de traficantes locais — até Cidreira.

Na Vila Chico Mendes está a resistência a esse movimento. Também com criminosos locais inflados pelo poder dos grupos criminosos que, em Porto Alegre, vivem guerra aberta. Pois os tiroteios e mortes que se vê na Capital começam a se tornar rotina também no Litoral.

Uma moradora de 36 anos, que prefere não se identificar, já sabe o que vai fazer quando o verão chegar e a população de Cidreira triplicar: não vai sair de dentro de casa. Ao invés de ganhar vida, a Vila Chico Mendes, segundo ela, vira um território perigoso. É o período em que o tráfico de drogas lucra mais, e a guerra que já é vivida desde o começo do ano na localidade tende a ser ainda maior.

Neste ano, 10 pessoas já foram assassinadas em Cidreira. É 66% a mais do que as seis vítimas no mesmo período do ano passado. De acordo com o delegado Alexandre Souza, o que acontece no município é uma repetição da atual realidade da Região Metropolitana. Com um agravante:

— Aqui, mesmo o traficante não fixa raízes. Então ele age um dia em Cidreira, no outro está no Pinhal ou em outra praia. Não para. E isso dificulta muito as investigações — afirma.

O aposentado Clenir dos Santos, 56 anos, vive de perto esta guerra. Nunca teve envolvimento com a criminalidade, mas virou alvo dos traficantes. Há três semanas, a casa de madeira que ele havia erguido entre as dunas no final da vila há um ano foi destruída pelas chamas. Outras duas casinhas na localidade tiveram o mesmo destino. Clenir ainda conseguiu salvar uma geladeira — já sem uso —, umas poucas panelas e nada mais. Agora, vive em um cubículo que foi o que deu para erguer com novas madeiras no mesmo terreno.

— Vim para Cidreira por causa da minha saúde. Achei que teria mais sossego do que em Viamão. Que nada, a violência veio junto — desabafa.

Clenir foi o terceiro a erguer sua casa há um ano em uma faixa de terra agora apinhada de outras casinhas cada vez com menos estrutura. Nesse terreno, o tráfico de drogas, segundo a polícia, fincou raízes. Em agosto, um policial militar foi morto durante uma perseguição pela Vila Chico Mendes.

Ele não sabe exatamente quem incendiou a casa. Testemunhas afirmam que o fogo iniciou depois de traficantes locais fugirem de uma abordagem da Brigada Militar. Alguns dizem que o aposentado é perseguido pela pecha de dedo-duro. Ele nega.