Transcorridos apenas dois anos, o viaduto está de volta aos dias de General Paranhos. Vítima de abandono, desleixo e degradação, começou a concentrar moradores de rua a partir do verão passado e rapidamente transformou-se em acampamento de indigentes, drogados e doentes mentais. De local turístico, as arcadas viraram teto para dezenas de desvalidos que ali montaram barracas ou levantaram tendas feitas de tábuas e de papelão. Uma ao lado da outra, elas se estendem ao longo de toda a construção, dos dois lados da Borges de Medeiros, oferecendo um cenário desolador para as pessoas que ainda se arriscam a circular por ali. O viaduto tornou-se símbolo de uma Porto Alegre inerte, suja, descuidada, repleta de miseráveis vivendo em suas ruas. Símbolo de uma cidade que não é capaz sequer de cuidar de seus símbolos.

Durante décadas, foi um cartão-postal incontornável, cenário de filmes, de ensaios fotográficos e de comerciais de grandes marcas nacionais e internacionais. Em 2014, forneceu a imagem mais icônica da realização da Copa do Mundo em Porto Alegre: a de uma multidão de torcedores da Holanda emoldurados por sua estrutura, com roupas e bandeiras cor de laranja, a caminho do Estádio Beira-Rio. A foto, uma celebração de alegria e plasticidade, correu o mundo.

Na década de 1920, a cidade se dispôs a enfrentar o obstáculo. Quarteirões inteiros foram demolidos e explodiu-se o cocuruto a dinamite, abrindo uma imensa passagem no meio da elevação. No local onde corria a estreita e mal afamada Paranhos, abriu-se uma larga avenida, a Borges de Medeiros, que permitia o acesso direto da zona sul à área central. Coroando o empreendimento levado a cabo por uma construtora holandesa, o vão aberto no morro foi preenchido com uma imponente estrutura em estilo neoclássico, o Viaduto Otávio Rocha, dotado de escadarias, parapeitos, arcadas e lojas. Inaugurada em 1932, consistia na obra de engenharia mais arrojada já realizada na cidade, insuperada até os dias atuais. O viaduto era o símbolo de uma Porto Alegre moderna, próspera e vibrante, orgulhosa de si mesma.

A General Paranhos era uma rua estreita e sinistra, quase um beco, que subia da Andrade Neves até a Duque de Caxias e depois mergulhava em direção à Coronel Genuíno. Recheada de cortiços e bodegas, refúgio de desocupados, era famosa por concentrar prostituição e crimes. Corcoveava o ponto mais elevado do Centro, um pico que bondes e automóveis não tinham força para transpor. Para deslocar pessoas e mercadorias da região do Mercado Público até o outro lado do morro, a zona da Ponte dos Açorianos, era necessário dar toda a volta pela beira do Guaíba, um problema que remontava aos primórdios da povoação, ainda no século 18. A General Paranhos era o símbolo de uma Porto Alegre atrasada, antiquada e atravancada por problemas sociais.

Em geral, cada lar tem um pequeno aposento de tábuas, com um teto feito de lona preta ou outro material. No interior, todos estão dotados de colchões. À porta de um, alinha-se com capricho um par de pantufas, as pontas voltadas para fora. Em várias dessas moradias, um pátio foi demarcado na calçada, e nesses quintais é possível contemplar um tapete com arabescos, uma poltrona, estantes feitas com caixotes e até uma mesa improvisada a partir de uma caixa de papelão, coberta por uma toalha cor de rosa e ornamentada por um vaso de flor e um porta-retratos sem foto alguma.

São cerca de 30 espaços ocupados, alguns com somente um morador, outros compartilhados por casais ou amigos. Os mais simples consistem apenas em um colchonete encostado à parede, mas a maioria é bem mais incrementada - como não houve resistência das autoridades, os inquilinos do viaduto sentiram-se à vontade para ampliar seus domínios.

- Aqui é bom porque tem esses padrinhos que vêm durante a noite e trazem comida. E além disso eu me dou com muitos andarilhos aqui. Todo mundo me chama de tia e me respeita.

Marli gosta de ficar no viaduto porque, além de o lugar oferecer um teto contra as intempéries, está dotado de banheiros públicos. Outros fatores são as pessoas e entidades que comparecem todos os dias para doar alimentos, roupas, cobertores e colchões:

- Queria que eles viessem me ver, mas ela não traz. Antes minha filha vinha me visitar, mas não vem mais. Ela fica com vergonha.

Neste ano, na Avenida João Pessoa, Marli sofreu um atropelamento e esfacelou a mesma perna que já quebrara no acidente anterior. Alimenta a expectativa de receber uma indenização do DPVAT e de usar o dinheiro para comprar uma carroça de cachorro-quente. Enquanto espera, remói preocupações com os netos, sobre os quais obtém notícias em telefonemas para uma das filhas:

Estendida em um dos colchões, numa manhã recente, encontrava-se uma mulher de 52 anos que se apresentou como Marli Pires Pereira. Antes moradora de uma casa alugada na Vila Assunção, ela contou já ter trabalhado como frentista, faxineira e pintora de paredes. Nesta última atividade, caiu de um andaime, não pôde mais trabalhar e começou a receber um auxílio mensal de cerca de R$ 1 mil do INSS. Dois anos atrás, relata, o benefício foi cortado e ela não conseguiu mais pagar as contas.

- A situação não é complicada, é crítica. Isso aqui virou uma cracolândia. Consomem e traficam direto. Tem também delinquentes que foram corridos das vilas. Mais para baixo fica uma mulher que é doente mental, transa com todo mundo e lava os genitais na frente dos carros, com0 se estivesse lavando as mãos. É sexo, drogas e rok'n'roll - descreve Flores.

O relato de Ana Maria é similar ao de Adacir Flores, que tem uma loja de livros usados na parte inferior da estrutura e lidera a Associação Representativa e Cultural dos Comerciantes do Viaduto Otávio Rocha (Arccov). Mas ele cita também o prejuízo que a ocupação do local por moradores de rua trouxe para os concessionários dos espaços comerciais. Alguns estabelecimentos já foram embora, diz, caso de uma barbearia e de uma loja de carimbos. Os que continuam em atuação viram o movimento de fregueses e o faturamento despencarem, a ponto de encontrarem dificuldades para cobrir os custos de seguir de portas abertas.

- Fazem xixi, fazem sexo e se drogam no viaduto. À noite, o barulho é terrível, porque eles dormem durante o dia. Tem assaltos. Quem é que sofre com todos esses problemas? Os moradores dos edifícios próximos. Estamos cansados - desabafa. - Com o Mercado Público, o viaduto é o símbolo mais importante de Porto Alegre. Precisamos de uma solução o mais rápido possível.

Enquanto moradores de rua como Marli sentem-se à vontade com as condições que encontram no viaduto e veem com naturalidade habitar um espaço público, as pessoas que vivem nos prédios e que administram negócios no entorno exasperam-se com o impacto que a chegada dos sem-teto ao local teve em seu dia a dia. Presidente da Associação Comunitária do Centro Histórico, Ana Maria Lenz mora em um prédio junto ao viaduto e se diz estarrecida. Mostra-se preocupada com a insegurança, com a sujeira, com o mau cheiro, com o consumo de drogas e com as gritarias na madrugada.

- A restauração não resolveria aquela coisa horrível dos moradores de rua, mas o outro pedido que fizemos, de vigilância permanente, talvez ajudasse. Se fosse designado apenas um agente da Guarda Municipal para ficar lá, considerando que é a principal obra de arte viária da nossa cidade e que é um local muito importante no imaginário de Porto Alegre, acredito que sairia muito mais barato do que a cada cinco anos ter de renovar obras e obras. O problema é que, como não temos manutenção e vigilância, tudo se deteriora. A falta de um vigilante lá significa que não há alguém que diga: "Aqui tu não podes ficar" ou "Se quiseres ficar, fica, mas sem os teus pertences".

Outras exigências da ação do MP são a colocação de câmeras e a existência de vigilância 24 horas no viaduto. A promotora Ana Marchezan observa:

A Promotoria de Defesa do Meio Ambiente apresentou então uma ação civil pública para exigir que a prefeitura providenciasse nova obra de restauro e garantisse a conservação do local. Em 2011, em primeira instância, a Justiça acatou a argumentação dos promotores e fixou um prazo de nove meses para apresentação de um projeto. Em caso de atraso, a prefeitura teria de pagar multa de R$ 500 por dia. O processo levou o município a encaminhar uma licitação para o projeto. Ela seguiu adiante, mas um recurso da prefeitura saiu vitorioso no Tribunal de Justiça, em 2012, suspendendo a decisão anterior. Com isso, a obrigação de fazer a obra caiu. O caso está até hoje no Superior Tribunal de Justiça.

Mas os problemas reapareceram quase de imediato. Passados menos de dois anos, infiltrações e rachaduras voltavam a ser vistas. Sujeira, mau cheiro e luminárias quebradas completavam o cenário. Em 2004, o viaduto já estava completamente pichado. Foram as pichações que motivaram um novo inquérito do Ministério Público, que acabou constatando também as infiltrações e problemas estruturais.

Os sem-abrigo instalaram-se no viaduto depois de um longo período de degradação da estrutura. Duas décadas atrás, a prefeitura teve de assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual, no qual se comprometeu a realizar obras de recuperação. Foi anunciada uma intervenção profunda, abrangendo reforma de passeios, pisos, revestimentos, esquadrias e instalações hidráulica e elétrica, além de reparos na estrutura. Os trabalhos se estenderam de 1997 até 2001, quando o viaduto foi reinaugurado com pompa.

No Paço Municipal, o encarregado de levar adiante a recuperação do viaduto foi o vice-prefeito Sebastião Melo, candidato derrotado nas eleições deste ano. Em 2013, a obra chegou a estar listada entre as que poderiam receber verbas federais do PAC Cidades Históricas, mas como as diferentes secretarias municipais não chegaram a um acordo sobre o projeto, essa possibilidade não foi adiante. Hoje, o projeto está finalizado (prevê correção de problemas de infiltração, sala de monitoramento, reabertura de escadarias e banheiros que estão fechados, iluminação no pavimento e pintura antipichação), mas a prefeitura alega estar impossibilitada de realizá-lo por falta de dinheiro. O custo é de R$ 33 milhões. Comerciantes e moradores reivindicaram assumir o empreendimento, buscando recursos via leis de incentivo à cultura.

- Não existe um viaduto com a beleza do Otávio Rocha. É uma obra única no mundo. E o projeto está pronto. Acredito ter sido o abandono completo que colaborou para os moradores de rua se instalarem lá, porque não existe nenhum cuidado, nenhuma fiscalização. O poder público não toma nenhuma atitude. Temos cobrado que se faça alguma coisa, mas a gente sabe que a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) não toma nenhuma medida, não tem nenhuma política. Enquanto isso, as pessoas vão ficando por lá. Virou um albergue, o albergue do Viaduto Otávio Rocha - critica Felisberto Luisi, assessor jurídico da Arccov.

A situação do viaduto encontra paralelo no abandono que, nos últimos anos, afetou muitos dos símbolos da cidade: o Mercado Público até hoje não recuperado de um incêndio ocorrido em 2013, a Rua da Praia esburacada de uma ponta à outra, o Cais Mauá fechado e sem obras à vista, os monumentos pichados de alto a baixo, as estátuas e bustos roubados sob o olhar indiferente da prefeitura e depois substituídos por réplicas de plástico.

No caso do viaduto, o abandono se manifesta até em questões básicas de manutenção. Renato Pereira Jr., proprietário do Armazém Porto Alegre, um pub instalado há quatro anos nas escadarias do complexo, coleciona protocolos pedindo que a prefeitura tome providências para recolocar em funcionamento as luminárias dos parapeitos. Recentemente, contabilizou nove lâmpadas fora de operação no trecho. Até o dia 6 de dezembro, seguiam não funcionando.

- A iluminação é uma das poucas coisas que consigo cuidar e alertar a prefeitura. Aciono o 156 (telefone do município para solitação de serviços), faço todo o processo. É um local de fluxo de pedestres, gente que vem do trabalho. A escuridão facilita os furtos, que não são poucos. Mas a gente ficou sem prefeitura o tempo todo. Não entendo o que aconteceu. Antes do pub, morei 10 anos em um prédio da outra escadaria e nunca tinha visto o viaduto em situação tão complicada. Nunca vi tanto abandono. Piorou e foi num ritmo muito rápido, especialmente neste ano - lamenta Pereira.

Segundo o empresário, os primeiros sinais de ocupação do espaço pelos sem-teto apareceram no ano passado, mas ainda de forma tímida _ um ou outro colchão instalado sob as arcadas. Com o tempo, do seu posto privilegiado no alto do viaduto, viu a aglomeração de gente fermentar e os colchões serem substituídos por barracas. Já testemunhou de tudo no local: uso de drogas, roubo e até sessão de exorcismo. Afirma que a degradação do viaduto causa espanto entre os frequentadores do seu bar:

- Fica um contraste muito triste. Ali no pub, o pessoal é mais ligado à cultura, à intelectualidade, à comunicação. Parece assim: lá embaixo está a ralé, aqui em cima está a nata. Não sei se a questão econômica pegou e botou mais gente nas ruas, mas acho que foi principalmente o descaso, a falta de fiscalização, tanto da estrutura quanto do ambiente. Vejo o viaduto como um problema e uma oportunidade, a oportunidade de resgatar um ponto turístico de uma cidade que carece de opções turísticas. Muitos chegam ao Hotel Everest e em outros hotéis dali e ficam encantados com o viaduto, mas também espantados com o abandono - observa.