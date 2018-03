Em 2014, correram o mundo as imagens da Avenida Borges de Medeiros tomada por torcedores holandeses a caminho de um jogo da Copa, no Beira-Rio. Em 2016, moradores de rua transformaram as famosas arcadas em teto. Veja, nesta reportagem, como o Viaduto Otávio Rocha virou símbolo de uma Porto Alegre que não se cuida.