PERDIDOS NO VALE DO POTÁSSIO

Uma chuva fina caía quando chegamos a Três Cachoeiras, no dia 3 de fevereiro, para fazer a rota até o Poço das Andorinhas. No início do trajeto, um asfalto irregular e cheio de buracos formava poças de barro salientes. Quando chegamos na altura do Morro de Dentro, não havia mais asfalto, apenas chão batido, muita pedra e terra virando barro. A chuva engrossou e tivemos que fazer uma parada em uma câmara mortuária, primeiro local protegido que encontramos. Iniciou-se uma tempestade e decidimos seguir mesmo assim. Pedalamos por mais de cinco quilômetros e chegamos a um local que apelidamos de “Vale do Potássio”, devido ao grande número de bananeiras plantadas no trajeto. Áreas inteiras desmatadas para o cultivo de bananas subiam pelos morros acima. A cada grande plantação, havia uma estação para amadurecimento das bananas e para que os caminhões se abastecessem de frutas.

A chuva deu uma trégua, mas, em um trecho com muita subida, o chão ainda encharcado pela tempestade dificultava a pedalada. O terreno foi ficando mais irregular, acumulando pedras. Numa destas inclinações, bati numa pedra pontiaguda e furei o pneu da bicicleta. Em cinco minutos, troquei a câmara e tentei colocar ar. Só que bicicletas de corrida precisam de muitas libras, variando de 80 a 100, para que o pneu esteja cheio. Fazer isto com uma bomba de mão é impraticável. Tentei seguir com o pneu semicheio. Foi terrível. A roda patinava enquanto colinas de barro surgiam pela frente. Quando me dei conta, estava sozinho em um lugar totalmente desconhecido. Desci da bike e voltei ao método Jaiminho. Caminhei por seis solitários quilômetros, sem vivalma para me orientar.