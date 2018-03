Já me sentia como algo trazido pela maré, no último dia de pedalada, 8 de fevereiro. Em Torres, nossa meta final era pegar o nascer do sol na Praia da Guarita. Acordamos às 5h e nos deslocamos para lá. A escuridão da madrugada fez com que nos perdêssemos. Quando o sol surgiu, achamos uma trilha de escadas até o maior morro de Torres. Subimos 126 degraus até o topo, carregando as bicicletas nas costas.