Com esse espírito, o fotógrafo Jefferson Botega e eu deixamos Porto Alegre no dia 3 de janeiro rumo ao Chuí, com nossas bikes penduradas no carro para “ver, rever, transver, milver” o sul do Estado. A partir da cidade mais meridional do país, o caminho passaria a ser percorrido sobre duas rodas. O plano: rodar e desbravar lugares com potencial para serem explorados por quem ama se aventurar por aí de bicicleta.

Ciclistas habituados com a cidade, os editores Rafael Balsemão e Jefferson Botega desbravaram sete rotas no sul do Estado

As descobertas foram muitas, como um pôr do sol no trapiche do Porto de Santa Vitória do Palmar, às margens da Lagoa Mirim, um local pouco explorado por turistas. Calor insuportável na estrada, com paradas em lugares onde é impossível encontrar uma mísera sombra; cobras no percurso, que revelaram uma fobia que eu nunca imaginei poder sentir; e a simpatia de ciclistas e motoristas, externadas por meio de buzinadinhas na estrada, também fizeram parte da aventura.

– A melhor coisa sobre viajar de bicicleta é conhecer estranhos ao longo do caminho e se conectar com eles de uma forma que seria impossível viajando de carro – afirma a cicloativista norte-americana Elly Blue, autora de Bikenomics (Babilonia Cultural Editora, 2016), livro no qual defende o ato de pedalar como algo capaz de fazer do mundo um lugar melhor.