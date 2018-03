O fotógrafo Jefferson Botega já tinha a experiência de uma primeira pedalada de verão, realizada em janeiro ao lado do repórter Rafael Balsemão, percorrendo o sul do Estado, do Chuí ao Laranjal, com direito a uma incursão pelo Uruguai. Para mim, a coisa toda era novidade, o que dava uma conotação de aventura real ao nosso projeto de desbravar o Litoral Norte de bicicleta, começando em Tramandaí e encerrando em Torres.

Foi uma jornada de descoberta íntima e da natureza do Estado. Agora sei de onde vêm todas as bananas que vemos no supermercado. Vimos algumas das mais belas paisagens do Rio Grande do Sul, com direito ao nascer do sol na Praia da Guarita, um banho revigorante na cachoeira dos Borges, um mergulho nas águas doces ao longo do caminho e corridas desenfreadas ao longo de plantações e à beira-mar. Uma jornada de 310 quilômetros ao longo de sete dias: