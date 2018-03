No dia 2 de fevereiro, ganhamos de presente do Leandro Leal, 46 anos, motorista da RBS há sete anos, dois coletes sinalizadores laranjas. Que homem! Foi nosso anjo da guarda. Foi zeloso, guardador e nos iluminou – iluminou mesmo, com os faróis do carro quando só a lua mal clareava os caminhos.

Decidimos pegar uma rota para o lado oposto ao mar. A ideia era conhecer as águas calmas, cristalinas e doces das lagoas do Litoral Norte, longe do Nordestão que sopra à beira-mar. Localizada em Pinhal, Cidreira e Osório, mesmo não tendo a mesma estrutura da beira da praia, a região das lagoas tem um público familiar cativo que busca tranquilidade.