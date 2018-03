A jornada se iniciou no dia 31 de janeiro em Tramandaí. O vento soprava a nosso favor quando a viagem começou, nos empurrando até Cidreira de forma bem generosa para uma estreia de temporada.Eu quis experimentar a sensação de pedalar pela maré. Com a refrescância da água salgada, fui tomado por uma irresistível vontade de cruzar por cima das primeiras ondas de resguardo do mar. Das marolinhas rasas, passei para outras maiores e, quando percebi, já estava com quase metade da bicicleta dentro do oceano, pedalando numa mistura de ignorância com confiança despreocupada. Uma sensação incrível e que deveria virar esporte olímpico. Não faltariam atletas.

Depois de oito quilômetros, saímos da beira do mar, pegamos a Avenida Curitiba e fomos à procura de água para beber e informações sobre o Parque das Dunas, nosso objetivo principal na primeira pedalada. Perguntamos a um casal de idosos, Nilo e Sandra casados há 43 anos e veranistas de Nova Tramandaí desde 1983, se sabiam qual saída poderíamos tomar no retorno por Cidreira. Prontamente nos convidaram para entrar.

– Pedalar é ótimo. Vou pegar água gelada e suco pra vocês – disse Sandra.