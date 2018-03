ADRIELE: É ISTO OU É ISTO

Havíamos combinado de, no dia 4 de fevereiro, nos encontrarmos com integrantes do Grupo de Ciclistas PedAlegre em Atlântida, para que pedalassem conosco até a Cascata do Garapiá, a mais de 60 quilômetros dali. Entre eles, estava a paratleta Adriele Silva, 29 anos, campeã das campeãs na modalidade de Paratriatlo: Prata Brasileiro 2015, Prata Panamericano 2016 e Ouro na Copa do Brasil 2016. Durante a cobertura da Paraolímpiada 2016, já tinha ouvido o nome de Adriele Silva. Ela não chegou a participar dos Jogos, por não haver ninguém na mesma categoria para competir com ela, mas era o principal nome cotado para a vaga do Paratriatlo Feminino. Sua história de enfrentamento e superação é a de uma heroína. Em 30 de outubro de 2012, Adriele despertou com uma forte cólica que a forçou a ir para o hospital. Um cálculo renal havia provocado infecção generalizada em seu organismo. Foram meses hospitalizada, paradas cardíacas, coma, muita dor e a amputação das pernas. No dia 4 de janeiro de 2013, retornou para sua casa. Teve que reaprender a falar e a andar. Largou o emprego, em uma metalúrgica de Jundiaí (SP), e se dedicou ao esporte para superar as limitações. Já com próteses, começou em 2014 a participar das primeiras competições. Nos 100 metros, bateu o recorde nacional. Por ser a única paratleta biamputada na modalidade de triatlo, não tem adversárias em suas provas e, por isto, não recebe a Bolsa Atleta. Graças ao seu alto desempenho, conseguiu um patrocinador e, a partir disso, pôde dedicar-se exclusivamente aos treinos. – Procurei o esporte como forma de reabilitação. E deu certo. Enxerguei novas oportunidades de renda e de trabalho – contou Adriele.

Um comboio de oito ciclistas tomou conta da Avenida Central. Adriele estava sem sua bicicleta oficial, feita sob medida, e pedalou com uma mountain bike emprestada. Era sua estreia no cicloturismo. Até então, havia usado a bike apenas em locais fechados e pistas de competição. – Tenho medo do trânsito, motoristas ainda não têm consciência sobre compartilhar o espaço – disse. Um sol imenso ardia na estrada. Adriele ia na frente liderando o grupo. Foram mais de 30 quilômetros pedalados pelo asfalto até chegarmos à entrada de Maquiné. A partir daí, muita estrada de chão. Adriele começou a sentir dificuldades para continuar – o trepidar da bicicleta no asfalto fazia com que sua prótese escapasse e logo começou a sentir uma forte dor na lombar. Mas seguiu pedalando. – Na vida sou muito prática. Não adianta pensar no problema. Foco nas coisas boas e sigo em frente. Não deixo outra opção. É isto ou é isto – explicou Adriele. Apesar da bravura da campeã, na altura da Barra do Ouro as más condições do terreno a levaram a interromper a pedalada e a seguir no carro de apoio.