Dia 6 de fevereiro. Bob Marley faria 72 anos. Um especial na rádio Atlântida tocava seus maiores hits. Para celebrar seu aniversário, decidi pedalar ouvindo a obra do rei do reggae no longo trajeto de Torres a Mampituba, até a Cachoeira dos Borges.

Solicitamos ao Google Maps um roteiro para bicicletas. Em determinado momento, entramos em uma estrada de chão com muitas pedras, passando em uma zona rural que costeava a BR-101 e onde o sinal da internet era coisa de ficção científica. Tínhamos de parar constantemente e verificar se a versão offline do roteiro permanecia correta. Meu fone de ouvido se intercalava entre a voz do Google e a de Bob Marley. Era preciso estar atento. O delay do áudio sem internet poderia fazer com que nos perdêssemos e desperdiçássemos energia já escassa.