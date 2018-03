Conjunto de obras que mais tempo levou para sair do papel, as instalações de Deodoro estão praticamente concluídas. A região será a sede de 11 modalidades olímpicas e quatro paraolímpicas. Como o complexo abrigou disputas dos Pan de 2007 e dos Jogos Mundiais Militares de 2011, cerca de 60% das áreas de competição permanentes já estavam prontas. Após a Olimpíada, o circuito de canoagem slalom e a pista de BMX farão parte do Parque Radical, que será deixado como legado esportivo e de lazer, em uma região com poucas opções para a prática de atividades ao ar livre e grande concentração de jovens.

As instalações do Complexo Esportivo de Deodoro que já existiam — Centro de Tiro, Centro de Hipismo, Centro de Hóquei sobre Grama e Centro Aquático do Pentatlo Moderno — continuarão sob responsabilidade do Exército, assim como a nova Arena da Juventude. Essas instalações não serão de uso exclusive de militares: continuarão recebendo equipes brasileiras de alto rendimento e abrigando competições nacionais e internacionais.