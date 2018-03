Com praias mundialmente famosas e pontos turísticos como o Pão de Açúcar e o Corcovado, Copacabana abrigará as competições de rua. As instalações na região incluem o Parque do Flamengo, o Estádio da Lagoa, a Marina da Glória e o Forte de Copacabana, além da Arena de Vôlei de Praia, que será construída temporariamente nas areias da praia. Serão disputadas, nos Jogos Olímpicos, oito competições: marcha atlética, ciclismo de estrada, maratonas aquáticas, triatlo, vela, vôlei de praia, remo e canoagem velocidade. Nos Paraolímpicos, outras seis: remo, vela, maratona, paraciclismo de estrada, paracanoagem e paratriatlo.