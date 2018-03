ABarra da Tijuca será o principal centro dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio 2016. Situada na Zona Oeste da cidade, acomodará 14 instalações onde serão realizadas competições de 21 esportes olímpicos: boxe, tênis de mesa, badminton, levantamento de peso, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, ciclismo de pista, saltos ornamentais, polo aquático, natação, nado sincronizado, basquetebol, judô, taekwondo, luta greco-romana, luta estilo livre, handebol, esgrima, golfe e tênis. Nos Jogos Paraolímpicos, receberá as competições de 12 esportes: basquete em cadeira de rodas, rúgbi em cadeira de rodas, judô, bocha, vôlei sentado, goalball, tênis em cadeira de rodas, futebol de 5, ciclismo de pista, natação, tênis de mesa e halterofilismo. A Vila Olímpica e Paraolímpica, o Parque Olímpico, o Riocentro, o IBC/MPC e a Vila de Mídia também estão localizados na Região da Barra.

Localizado na Barra da Tijuca, será o coração dos Jogos de 2016. Ocupa uma área de 1,18 milhão de metros quadrados (equivalente a 165 campos de futebol), onde serão disputadas 16 modalidades olímpicas e nove paraolímpicas.

Uma parceria público-privada (PPP) entre a prefeitura do Rio e a concessionária Rio Mais permitiu a construção da infraestrutura do Parque Olímpico, além das Arenas Cariocas 1, 2, e 3, do Centro Principal de Mídia (MPC), do Centro Internacional de Transmissão (IBC), do hotel e da infraestrutura da Vila dos Atletas, que também está sendo erguida na Barra.

A construção das demais instalações — Estádio Aquático, Centro de Tênis, Velódromo e Arena do Futuro — foi bancada pelo governo federal, que repassou RS 903,5 milhões para a prefeitura do Rio, responsável pela construção das obras por meio da RioUrbe e da Empresa Olímpica Municipal.

Das nove instalações do Parque Olímpico, sete serão mantidas após os Jogos: Arenas Cariocas 1, 2 e 3, Velódromo, Centro de Tênis, Parque Aquático Maria Lenk e Arena Rio (Arena HSBC) — as duas últimas haviam sido construídas para o Pan de 2007.

Algumas instalações poderão abrigar competições internacionais.

Uma pista de atletismo de padrão olímpico e duas quadras de vôlei de praia, além de um alojamento para atletas de alto rendimento e de base, serão erguidas no local, que servirá de centro de treinamento de atletas de alto rendimento com uso compartilhado por alunos de projetos sociais e estudantes da rede municipal do Rio.

A infraestrutura do Parque Olímpico já está concluída. Nas redes subterrâneas, foram colocados mais de 10,6 km de redes de drenagem, 6,6 km de redes de esgoto, 11 km de redes de água, 6,3 km de redes de incêndio, 13,3 km de rede de iluminação, 13,5 km de rede de média tensão, 26,9 km de redes de telecomunicações e 3,1 km de rede de gás. Foram concluídas as passarelas de ligação da Via Olímpica com a Arena Carioca 1 e o Estádio Aquático, a ponte e a passagem de nível da Via Olímpica.