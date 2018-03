Não será tarefa fácil cumprir o objetivo traçado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Os atletas brasileiros terão de superar uma briga ferrenha por duas vagas no Top 10 dos Jogos, ainda que superar o melhor desempenho da história do país (em Londres, foram 17 medalhas) seja quase uma certeza.

Há oito países considerados como inalcançáveis pelo Brasil. Estados Unidos, China e Rússia costumam ser os três primeiros. Do quarto ao oitavo lugar, ficam Grã-Bretanha, Austrália, Alemanha, Japão e França. O 9º e o 10º devem ficar entre um grupo de 12 a 13 países, que, além do Brasil, tem Itália, Ucrânia, Canadá, Cuba, Holanda, Coreia do Sul, entre outros.

Na última projeção publicada pela empresa Gracenote, que mantém um "quadro de medalhas virtual" baseado em competições internacionais, o Brasil aparece em 11º lugar, com 20 medalhas (oito de ouro, sete de prata e cinco de bronze). O critério para o objetivo do COB, porém, não é o quadro de medalhas oficial, que leva em conta apenas os ouros e usa pratas e bronzes como desempate. O Brasil quer um lugar entre os 10 países com maior número de pódios. Sob esse aspecto, o "quadro virtual" o coloca em 13º.

Ainda assim, é inegável o crescimento dos atletas no último ciclo, especialmente em modalidades que não têm amplo histórico vitorioso. Esportes como tiro esportivo, tiro com arco, levantamento de peso e canoagem chegarão à Olimpíada com chances reais de pódio.

É impossível desconectar a evolução com os polpudos investimentos durante a preparação. Nos últimos quatro anos, cerca de US$ 600 milhões (R$ 1,92 bi) foram injetados no esporte de alto rendimento.

- O mais importante é que todos os atores embarcaram no mesmo planejamento estratégico. O COB, o Ministério do Esporte, as Confederações e os clubes trabalharam juntos - comemora Marcus Vinicius Freire, superintendente executivo de esportes do COB.