1 mês, 2 rodas

Nas duas primeiras semanas do desafio, a ideia era incorporar a bicicleta de vez em minha vida, tarefa facilitada por se estar de férias na faculdade de Letras da UFRGS e não ter de ir ao Campus do Vale. Até lá, o principal caminho a ser percorrido seria o da minha casa até o jornal, cerca de 2,5 quilômetros em que é possível circular com segurança. Moro na Rua Miguel Tostes, pertinho da Vasco da Gama, via que foi recentemente ligada com 1,1 km de ciclovia à faixa da Ipiranga – onde fica Zero Hora.

O inusitado daqueles primeiros dias foi observar, aos poucos – e bem de perto –, a cidade voltando ao normal após a tempestade de 29 de janeiro, que deixou a Capital bastante danificada e atrapalhou a vida dos seus habitantes. Minha empreitada começou em meio a muitas árvores pelo caminho. A limpeza da rota dos que circulam de bicicleta não acompanhou a rapidez com que a prefeitura liberou, para os motoristas, a Avenida Ipiranga, uma das primeiras a voltar ao normal depois da tempestade. Para quem trafegava pela ciclovia, a solução era desviar dos galhos e até mesmo andar pela via na contramão, quando a passagem era impossibilitada por conta de um tronco de árvore ou de galhos no percurso.